Szettlabdánál ilyen lenyűgöző ütést ritkán látni teniszben

Pedig nem úgy tűnt, hogy a 27 éves, orosz születésű, de kazah színekben szereplő Bublik napja lenne, az első két szettben ugyanis De Minaur uralta a játékot. Az ausztrál teniszező élesnek és energikusnak tűnt, sebességével és pontosságával gyorsan megnyerte az első két szettet 6:2-re.

A frusztrált és erőtlen kazah a harmadik szettre stílust váltott, bevállalósabban kezdett el teniszezni, kockázatos ütései pedig kifizetődtek, megzavarták az ellenfelet, és sikerült is 6:4-gyel szépítenie.

You can always rely on Alexander Bublik to entertain 🤩#RolandGarros pic.twitter.com/yzBxOEhAVG

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2025