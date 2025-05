Elmozdult a csípője, és légmellet kapott az óriásit bukó MotoGP-klasszis

A gyorsaságimotoros-világbajnokság királykategóriájában, a MotoGP-ben szereplő olasz Luca Marini bukott egy szuzukai teszten és súlyos sérüléseket szenvedett.

Csapata, a Honda szerdai közlése szerint a 27 éves pilótának

elmozdult a bal csípője, megsérültek a bal térdében a szalagok, eltört a szegycsontja és a bal kulcscsontja, illetve jobb oldalon légmelle alakult ki.Marinit a helyi kórházba szállították, ahol stabilizálták az állapotát. Az olasz pilóta a 13. helyen áll a pontversenyben, a vb június 8-án az Aragóniai Nagydíjjal folytatódik. A mezőny augusztus 22. és 24. között a Balaton Park Circuit-on versenyez Balatonfőkajár mellett.

Az olasz motoros a kórházi ágyról köszönte meg a sok támogató üzenetet:

Luca Marini via Instagram 💪 “Thanks for all your support” pic.twitter.com/UgTk3pOaS1

— Crash MotoGP (@crash_motogp) May 28, 2025