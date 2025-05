Sima verést kapott Csehországtól a magyar hokiválogatott

A csehek abszolút favoritok voltak: a sportág egyik nagyhatalmának számítanak, a jogelőd csehszlovákokkal együtt 13-szoros aranyérmesek, a mostani vb-n még nem kaptak ki, címvédők és hét NHL-es sztár van a keretükben. A magyarok az előző fordulóban remek játékkal legyőzték Kazahsztánt, előtte pedig kikaptak a németektől és az amerikaiaktól.

A magyarok a csehekkel még sosem találkoztak. Az eddigi öt meccsüket a jogelőd Csehszlovákiával vívták 1927 és 1937 között. Egy döntetlen (1937, London, vb, 0-0) és négy vereség volt az örökmérleg 1-13-as gólkülönbség mellett.

Az egyetlen eddigi magyar gólt Miklós Sándor ütötte 1931. február elsején a krynicai vb-n a 4-1-es vereség alkalmával.

Az a találat azért is emlékezetes, mert a magyar csatár 15 évesen, 10 hónaposan és 27 naposan szerezte, így minden idők legfiatalabb vb gólszerzőjének számít azóta is.

Majoross Gergely szövetségi kapitány két helyen változtatott a keddi diadalhoz képest. A kapuban Vay Ádám kezdett Bálizs Bence helyett, míg Hadobás Zétény be-, Nagy Krisztián kikerült. Szathmáry Simonnak azért is lehetett különleges a mérkőzés, mert Csehországban született.

A címvédő nyomasztó korongbirtoklási fölényben volt, és eleinte kereste a fogást a hősiesen védekező riválisán. A vb legfiatalabbja, a 16 éves Szongoth Domán kiállítása alatt sem tört meg a jég, Vaynak többször bravúrra volt szüksége, és Papp Kristóf büntetésekor sem esett gól.

A 18. percben egy kontrából viszont a bostoni világsztár, David Pastrnak nem kegyelmezett (1-0). A szünet előtt 36,7 másodperccel Jakub Flek lépett ki, így kétgólos lett a különbség (2-0). A kapura lövésben ekkor 8-1-re vezettek a csehek.

A szórványos magyar helyzetek egyike emberelőnyt eredményezett, de szépítést nem. A csehek sokszor túlcifrázták támadásaikat, keveset lőttek kapura, inkább ziccerig próbáltak eljutni. Félidőben Petr Kodytek a blokkról lecsorgó pakkot vágta a bal felső sarokba (3-0).

Újból rákapcsoltak a csehek, a védelem Vay vezetésével viszont vitézkedett. A 36. percben Vincze Péter passzolt a lendületből érkező, vb-újonc Mihalik András elé, aki parádés jobb felső sarkos lövéssel szépített (3-1), így 94 év után sikerült újra gólt lőni a híres ellenfélnek, és a csapat 1-1-re hozott egy harmadot.

A 44. percben a torna pontlistáját vezető Pastrnakról kár volt megfeledkezni, mert szólóból Vayt is kicselezte, amivel 4-1 lett az állás. Horváth Bence palánkra lökését Ondrej Beranek büntette újabb góllal (5-1). És nem volt vége, mert egy durva, saját kapu előtti korongeladásból Lukas Sedlak is beköszönt. A hátralévő időben is a cseheknél volt sokkal többet a pakk, de maradt a 6-1.

A magyarok pénteken 16.20-kor a szintén hárompontos házigazda dánokkal, vasárnap a vb-ezüstérmes svájciakkal, a hétfői csoportzáráson pedig a jelenlegi sereghajtó norvégokkal találkoznak.

Jégkorong-vb, 4. forduló B csoport:

Csehország – Magyarország 6-1 (2-0, 1-1, 3-0)

gól: Pastrnak (18., 44.), Flek (20.), Kodytek (30.), Beranek (47.), Sedlak (48.), illetve Mihalik (36.) Svájc – Németország 5-1 (0-0, 4-0, 1-1) Az állás:

1. Csehország 11 pont

2. Svájc 10

3. Németország 9

4. Egyesült Államok 8

5. Kazahsztán 3 (6-14)

6. Dánia 3 (9-18)

7. MAGYARORSZÁG 3 (6-20)

8. Norvégia 1 A csoport:

Kanada – Ausztria 5-1 (0-1, 2-0, 3-0)

Finnország – Szlovénia 9-1 (3-0, 4-1, 2-0) Az állás:

1. Kanada 12 pont (21-2)

2. Svédország 12 (17-3)

3. Finnország 8

4. Szlovákia 7

5. Lettország 6

6. Ausztria 2

7. Franciaország 1

8. Szlovénia 0 A csoportok utolsó helyezettjei kiesnek, és jövőre a divízió I/A-ban szerepelnek, a többiek pedig részvevői lesznek a 2026-os svájci vb-nek. A két nyolcas legjobb négy csapata negyeddöntőbe jut.

(MTI)