„Eljött az ideje felkavarni az állóvizet” – korszakos játékosától búcsúzik az NB I-es kézicsapat

Nem hosszabbítja meg nyáron lejáró szerződését és hat év után távozik a Budaörs kézilabdacsapatától Vártok Ramóna. A klubhonlap „Korszakos játékostól búcsúzunk” címmel jelentette be Vártok távozását, és felelevenítették, hogy tagja volt a veretlenül NB I/B-s bajnok csapatnak, ahogy részese volt a Magyar Kupa-bronzéremnek is. Éveken át dolgozott az utánpótlásban is, ahol a legfiatalabbakkal dolgozott együtt, miközben a felnőttcsapatban társcsapatkapitány lett. Közben szerepelt a strandkézilabda-válogatottban is, és több felsőfokú végzettséget szerzett.

Hosszas vívódás és átvirrasztott éjszaka után született egy nagyon nehéz döntés. Úgy érzem, hogy eljött az ideje felkavarni az állóvizet, amihez új impulzusokra és környezetváltásra van szükségem.

A pályafutásom egy jelentős szelete örökre Budaörshöz köt majd, a gyerekkori álmom, hogy élvonalbeli játékos legyek, itt lett valóság. Felsorolni is nehéz lenne, hogy mit viszek magammal” – mondta a 26 éves játékos. Arról még nem történt bejelentés, hogy hol folytatja.

A Budaörs már bebiztosította helyét az NB I-ben, így következő szezonban is az élvonalban szerepel majd a csapat.