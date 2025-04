Az olimpiai bajnok legenda nem szeretné, ha rák miatti félelem elvenné az élni akarását

Tavaly októberben vallott arról Sir Chris Hoy, a britek hatszoros olimpiai és 11-szeres világbajnok kerékpárversenyzője, hogy halálos rákbetegséggel küzd, az orvosok csupán 2-4 évet jósolnak neki, ráadásul feleségét, Sarrát sclerosis multiplexszel diagnosztizálták.



Minden idők egyik legsikeresebb bringása most a The Timesnak adott interjút, amelyben úgy fogalmazott, nem akarja, hogy a rák miatti félelem elvegye az élni akarás minden pillanatát, ő inkább a reményben hisz.

A hozzáállása egyetemes csodálatot vívott ki, mert távolról sem engedett az önsajnálatnak, inkább a római sztoikus filozófus, ifjabb Seneca (azaz Lucius Annaeus Seneca) gondolatát tette magává:

Hoy nem szeretné a visszavonult sportolók, vagy a négyes stádiumú rákos betegek életét élni: guggolva 160 kilót teljesít, kerékpározásban is nyolcvan százalékra képes ahhoz képest, amit a kemoterápiát megelőzően tudott.

Track cycling history at London 2012 with the iconic Sir Chris Hoy.

Relive the moment the legendary Team GB star won his record-breaking sixth Olympic gold medal in front of an ecstatic home crowd in the velodrome. @UCI_cycling | @teamGB | @chrishoy | #Olympics pic.twitter.com/PPo8XhBQD7

— The Olympic Games (@Olympics) April 18, 2025