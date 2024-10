Az orvosok 2-4 évet adnak a skót kerékpárbajnoknak, aki 48 évesen megbékélt ezzel

Halálos rákbetegsége van Sir Chris Hoy skót kerékpárbajnoknak, aki a The Sunday Timesnak adott vasárnapi interjújában beszélt erről – a BBC szemlézte ezt. A hatszoros olimpiai bajnok szerint az orvosok 2-4 évet adnak neki az életből.

Bármilyen természetellenes érzés is, ez a természet rendje. (…) Az ember inkább arra gondol: mennyire szerencsés vagyok, hogy vannak gyógyszerek, amikkel a lehető leginkább el tudom ezt húzni. Ha a szívemre teszem a kezemet, nagyrészt pozitív vagyok és boldog. Ez nagyobb dolog, mint az olimpia vagy bármi más. Értékeled az életet, és megtalálod az örömöket benne

– mondta.

A 48 éves exsportoló idén hozta nyilvánosságra, hogy rákkal küzd. Most a fajtáját is megnevezte: négyes (végső) stádiumú prosztatarákja van, amely a csontjaira (a vállára, csípőjére, gerincére, bordáira és a medencéjére) is átterjedt. A betegséget egy rutinszerű vizsgálat során fedezték fel: a makacs fájdalomról eleinte azt gondolta, edzés közben meghúzta a vállát. Feleségét, Sarrát eközben sclerosis multiplexszel diagnosztizálták. A párnak két gyermeke van, egy tízéves fiú és egy hétéves lány.

Hoy 2004 és 2012 között hat olimpiai aranyat nyert, ezzel a második legsikeresebb brit olimpikon a szintén bringás Sir Jason Kenny mögött. Az E. T. BMX-es jelenetei miatt ült a bringára, és az olimpiai sikerek mellé még számos világbajnoki és világkupa-győzelmet gyűjtött. A 2008-as olimpián ő vitte a brit csapat zászlaját a záróceremónián, majd 2012-ben, Londonban a megnyitón is. Edinburgh-ban született, a 2014-es nemzetközösségi játékokra épült glasgow-i stadion az ő nevét viseli.

Az interjú megjelenése után Instagram oldalán is posztolt, itt azt írta: