14 millió forintért kelt el a világ legjobb sakkozójának nadrágja

Átszámítva valamivel több mint 14 millió forintért talált gazdára árverésen a világ legjobb sakkozójának számító Magnus Carlsen hírhedté vált farmere.

A 34 éves sakkozót az év végi vébén a szervezők 200 dollárra megbüntették, amiért farmerben jelent meg a kilencedik forduló kezdetekor. A szabályzat ugyanis előírja, hogy milyen öltözékben ülhet sakktáblához minden versenyző, a főbíró pedig felkérte Carlsent, hogy öltözzön át. A norvég erre otthagyta a tornát és egy interjúban el is küldte a szervezőket melegebb éghajlatra.

Később aztán úgy döntött a sakkozó, hogy árverésre bocsátja a hírhedté vált ruhadarabot, a bevételt pedig jótékony célra fordítja. A végső licit 36100 dollárt ért, ami átszámítva 14 millió forintnak megfelelő összeg.

Carlsen egyébként arról is beszélt a farmer kapcsán, hogy a nemzetközi szövetség (FIDE) rászállt azokra a játékosokra, akik a freestyle-versenyeken vennének részt. Ennek az a lényege, hogy számítógéppel kevernék össze a figurákat minden parti előtt, hogy ne lehessen alkalmazni a jól begyakorolt és kielemzett megnyitásokat. A farmer miatti hercehurcát is ennek tudta be a norvég, ezért nem állt le vitatkozni a dresscode miatt. Az előzményekről itt írtunk: