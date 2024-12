„Akkor én megyek is, kapjátok be” – mondta a világ legjobb sakkozója, miután kizárták a farmerja miatt

Kizárták Magnus Carlsent a New York-i rapidsakk-vilábajnokságról, mert nem megfelelő öltözékben érkezett.

A sportág kimagasló alakja farmert húzott, márpedig a sakkversenyeken rendkívül szigorú dresscode él. A norvég versenyzőre előbb rászóltak, hogy öltözzön át, de a bírság sem tudta rávenni erre, ezért végül ki is zárták miatta. Carlsen nyolc parti után négy győzelemmel és három döntetlennel állt, vagyis nem is ment neki jól a játék saját magához képest.

Erről egyébként az ötszörös világbajnok a Take Take Take nevű műsorban is beszélt, ahol beavatott mindenkit a gondolataiba. Arra is kitért, hgoy a nemzetközi szövetség (FIDE) rászállt azokra a játékosokra, akik a freestyle-versenyeken vennének részt. Ennek az a lényege, hogy számítógéppel kevernék össze a figurákat minden parti előtt, hogy ne lehessen alkalmazni a jól begyakorolt és kielemzett megnyitásokat.

Lényegben azzal fenyegeti ezeket a játékosokat a FIDE, hogy nem indulhatnak a vébén. Emiatt őszintén szólva kevés türelmem volt vitatkozni velük. Egyébként rendben van, hogy be akarják tartatni a szabályaikat. Az én válaszom erre, hogy akkor én megyek is, kapjátok be

– nyilatkozta Carlsen.

A norvég sakkozó egyébként elmondta, hogy a hétfőn kezdődő villámsakk-vb-n sem indul, hanem inkább téli pihenőre vonul.