Spanyol kapust nézhetett ki magának a szegedi kézilabdacsapat

Sergey Hernandezt, a Magdeburg kapusát nézte ki magának a Pick Szeged kézilabdacsapata, írta a Bild.

A német napilap szerint a Bajnokok Ligájában és a Bundesligájában is remeklő játékost több európai topcsapat is kinézte, így a magyar együttesnek nem lesz könnyű dolga megszerezni őt. A kérők között felmerült a Barcelona, a Kielce, a Montpellier, a PSG, a Nantes és a Porto is. A Szegednek viszont fontos lehet, mivel Mikler Roland már 40 éves és hosszú távon szükség lesz egy új kapusra a klubnak.

Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a Bild szerint Hernandez szeretné kitölteni 2026-ig érvényes szerződését, csak utána állna tovább.