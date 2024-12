Több olimpiai bajnok is távol marad a budapesti rövid pályás úszóvébétől

A sportág egyik legnagyobb sztárja, Léon Marchand kihagyja a budapesti Duna Arénában december 10. és 15. között sorra kerülő rövidpályás úszó-világbajnokságot. A 22 éves francia versenyző – aki a hónap elején megdöntötte a világcsúcsot 200 méter vegyesen a rövidpályás világkupa-sorozat szingapúri állomásán – fáradtságra hivatkozva lépett vissza.

– jelentette ki Marchand, aki öt érmet, közte négy aranyat nyert a párizsi olimpián.

Leon Marchand Pulls Out of Short Course Worlds https://t.co/5VgkocB5fm

— SwimSwam (@swimswamnews) November 30, 2024