Djokovic újabb lépést tehet a halhatatlanság felé

A 24-szeres Grand Slam-győztes, másodikként rangsorolt Djokovic 3:2-nél simán elvette riválisa adogatását, és úgy tűnt, könnyedén hozza az első játszmát. Ám Musetti visszabrékelt, de mégis Djokovicé volt az utolsó szó egy újabb brékkel.

A második szett elején a 25. kiemelt olasz játékos vette el Djokovic adogatását, azonban 3:3-nál ismét egyenlő lett. A rövidítésben az esélyesebb szerb hengerelt, és lendületből előnybe került a harmadik játszmában is, majd a folytatásban arra összpontosított, hogy saját adogatójátékait hozza.

A csata végül 2 óra 51 perc alatt dőlt el. Djokovicnak ez volt a 49. Grand Slam-elődöntője, Musettinek pedig az első.

Tavaly is Alcaraz és a hétszeres bajnok Djokovic játszotta a férfi egyes döntőjét, akkor a spanyol öt szettben nyert.

Amennyiben a szerbnek sikerülne a visszavágás, úgy a 25. Grand Slam-tornáját nyerné meg, és ezzel megelőzze Margaret Courtot, akivel jelenleg társbérletben áll az élen.

Djokovic egy rekordot már megdöntött: zsinórban a tizenhatodik szezonjában is bejutott egy Grand Slam-torna döntőjébe, ezzel megelőzte a 15-15 évaddal büszkélkedő Rafa Nadalt és Roger Federert.

16 – Novak Djokovic has reached a Men’s Singles final at a Grand Slam for the 16th season in his career, surpassing Roger Federer and Rafael Nadal (15 each) for the outright most of any player in the Open Era. Conquer. #Wimbledon | @Wimbledon @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/FxK9Gqrfyp

— OptaAce (@OptaAce) July 12, 2024