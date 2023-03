Csütörtök és vasárnap között Isztambulban rendezték a fedettpályás atlétikai Európa-bajnokságot, amelynek a zárónapi programjában szerepelt a férfi gátfutók 60 méteres versenyszámának döntője is. A spanyol Enrique Llopis a harmadik legjobb idővel jutott be az éremfutamba, és nagyon úgy tűnt, hogy odaér majd a dobogóra, ám felbukott az utolsó gátban.

Llopis arccal zuhant a földre, majd mozdulatlanul feküdt.

Switzerland is coming through with some Sprinters here at #Istanbul2023.

Jason Joseph looking strong over the final 3 hurdles with a 7.41 clocking.

Prayers up for Enrique Llopis.

That fall looked severe. pic.twitter.com/3Mn7cKxmvf

— Unconventional Voices of Track & Field (@VoicesofTnF) March 5, 2023