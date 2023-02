Eszméletlen, amit a csípőprotézissel játszó Murray művel

Ha van teniszező, aki nem ismer lehetetlent, és soha sem adja fel, az az olimpiai bajnok Andy Murray.

Már az is kisebb csoda, hogy egyáltalán még látjuk őt a pályán, hiszen csípőprotézissel játszik, és néhány éve az orvosok azt tanácsolták neki, hogy a saját érdekében álljon le a profi sporttal.

Murray azonban máshogy gondolta, és most éppen a dohai tornán produkált egy káprázatos feltámadást. A Qatar Open elődöntőjében a 35 éves Murray 6:0-ra nyerte az első szettet a nála 14 évvel fiatalabb cseh Jiri Lehecka ellen, aki egy 6:3-as játszmával egyenlített. A harmadik játszmában Murray összesen öt mérkőzéslabdát hárított (hármat ezek közül Lehecka szervagémjében), majd rövidítésre mentette a meccset, amit 8-6-ra nyert, így ott van a fináléban.

A MURRAY MIRACLE!!

The moment @andy_murray defeated Lehecka after saving FIVE match points to make the Doha final 🤯 pic.twitter.com/crR0El9HMH

— Tennis TV (@TennisTV) February 24, 2023