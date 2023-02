Dagad a bokszbotrány: újabb országok bojkottálják a vébét

A brit ökölvívók nem vesznek részt az idei férfi és női világbajnokságon, mivel azokon oroszok is indulhatnak – közölte kedden a szigetország bokszszövetsége.

Hasonló bejelentéssel élt a cseh, a kanadai és a svéd ökölvívó-szövetség is az Inside the Games cikke szerint.

Előzőleg az Egyesült Államok és Írország szintén úgy döntött, hogy nem küld csapatokat a Nemzetközi Bokszszövetség (IBA) szervezte idei világbajnokságokra.

Okként Oroszország ukrajnai háborúját jelölték meg, továbbá „az Olimpiai Charta tiszteletére és az IBA folyamatos kudarcaira” is hivatkozva határoztak a távolmaradás mellett, mivel szerintük az orosz Umar Kremljov vezette IBA irányítási problémákkal küzd, és aggályaik a pénzügyi szabálytalanságokra és az átláthatóság hiányára is kiterjednek. A bojkottot hirdetők attól is tartanak, hogy az IBA és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) régóta feszült viszonya miatt végleg lekerülhet az olimpia műsoráról az ökölvívás. A boksztorna a 2021-es tokiói nyári játékokon a NOB égisze alatt zajlott az IBA teljes kizárása mellett, a 2024-es párizsi olimpián hasonló lesz a helyzet, és a sportág kimaradt a 2028-as Los Angeles-i olimpia előzetes programjából, írja az MTI.

A NOB javaslata nyomán tavaly március elején az IBA megtiltotta az orosz és fehérorosz sportolók részvételét a szervezet égisze alatt zajló nemzetközi eseményeken. Pár hónappal később viszont megszüntette a két ország ökölvívóinak felfüggesztését, a közelmúltban pedig bejelentette: lehetővé teszi Oroszország és az ukrajnai háborúban Moszkva oldalán álló Fehéroroszország bokszolói számára, hogy nemzeti szimbólumaikat – saját zászlót, címert, himnuszt – használva versenyezhessenek az ez évi vébéken.

Az idei IBA-világbajnokságok közül a nőit Indiában, Újdelhiben rendezik március 15. és 31. között, míg a férfiakét az üzbég fővárosban, Taskentben bonyolítják le május 1-től 14-ig.