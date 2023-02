„Szükségünk van egy ellenőrző rendszerre, hogy a klubok rendszeresen fizessenek játékosaiknak”

Szilágyi Viktor, a THW Kiel ügyvezető igazgatója úgy gondolja, szükség lenne egy olyan ellenőrző rendszerre a kézilabdában, amely ügyel arra, hogy a csapatok kifizessék játékosaikat.

A német kézilabdacsapat legközelebb azzal a lengyel Kielcével játszik a Bajnokok Ligájában, amelynek rendkívül súlyos anyagi problémái adódtak. Több klub, köztük a Szeged és Veszprém párosa is kiszemelte már a játékosait, a Kielcének pedig még arról is közleményt kellett kiadnia, hogy a jelenleg futó szezont be tudja-e fejezni.

Meggyőződésem, hogy szükségünk van egy olyan ellenőrző rendszerre, amelyben a kluboknak bizonyítaniuk kell, hogy rendszeresen fizetnek játékosaiknak – a játékosok érdekében is.

Németországban van egy licencrendszer, amiben igazoljuk, milyen bevételeink vannak és mire költünk. Mi azonban nemzetközi szinten olyan klubokkal versenyzünk, ahol mindez átláthatatlan. Nem is olyan régen a Kielce őrülten hosszú szerződéseket írt alá, és több sztárt is igazolt, néhány hónappal később pedig elkezdtek felszínre bukkanni a problémák”

– idézi Szilágyi Viktort a Kieler Nachrichten.

A KS Kielce 2018-ban és 2020-ban is bajba került már, a mostani szezonban az okozza a problémát, hogy elveszítette egyik főszponzorát. A pénzkiesés annyira súlyos, hogy még a csőd veszélye is fennáll.