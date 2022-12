45 éves korában meghalt Stephan Bonnar, közölte a UFC.

A The Ultimate Fighter 1 nevű realityből karriert indító bunyóst a Hírességek Csarnokába is beválasztották, miután Forrest Grifinnel emlékezetes meccsen csapott össze. Halálának oka egyelőre ismeretlen, a The Athletic cikke szerint szívelégtelenség miatt hunyatott el.

The UFC family is saddened by the passing of UFC Hall of Famer Stephan Bonnar. We send our sincerest condolences to his family and friends.

— UFC (@ufc) December 24, 2022