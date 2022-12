Korábbi ETO-játékos döntötte meg Görbicz Anita BL-rekordját

A montenegrói Jovanka Radicevic megdöntötte Görbicz Anita gólrekordját a Bajnokok Ligájában.

👑 Your new #ehfcl ALL-TIME TOP SCORER is @jokarad4 – her 4⃣th goal today was her 1⃣0⃣1⃣7⃣th in the competition!#HandmadeHistory pic.twitter.com/BRDdNxL8SO

— EHF Champions League (@ehfcl) December 4, 2022