Szétrobbant az első gumija, óriásit bukott az olimpiai bajnok

Hihetetlen peches volt és végül csak az ötödik helyen végzett a holland válogatott az országúti kerékpárosok ausztráliai világbajnokságának vegyescsapat-időfutamán.

Az előzetesen az aranyvárományosok közé sorolt hollandoknál a férfiak és a nők is ketten tekerték le a táv jelentős részét: Bauke Mollema korai láncleesése miatt már a Mathieu van der Poellal felálló férfi triónál nagy hátrányba kerültek, a világbajnok Ellen van Dijkkal induló női hármas rajtja után méterekkel pedig Annemiek van Vleuten csúszott el és bukott nagyot.

A tokiói olimpián egy aranyat és egy ezüstöt szerző – mellesleg háromszoros világbajnok – Van Vleuten hosszú ideig ült az aszfalton, végül saját lábán sétált el.

– írta a Twitteren.

On my way to the hospital for x rays of my right side. All bruised and especially worried about my right elbow/arm. My front tire exploded and I crashed.

— Annemiek van Vleuten (@AvVleuten) September 21, 2022