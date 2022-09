Gyászol a ketrecharc világa, 34 évesen meghat Elias Theodorou

Meghalt a kanadai ketrecharcos, Elias Theodorou. Májrákkal küzdött, 34 éves volt. A hírek szerint csak egy nagyon szűk kör tudott a betegségéről, így rengeteg sportbarátot és riválist taglózott le a halálhíre. Főleg, hogy tavaly decemberben még mérkőzése volt.

UFC veteran and "TUF" winner Elias Theodorou is dead at 34 after a battle with cancer.

