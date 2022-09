Előbb kiütötte ellenfelét a pusztakezes harcos, majd a mellét mutogatta a nézőknek ünneplésként

Emlékezetesre sikerült Tai Emery bemutatkozása a Bare Knuckle Fighting Championshipben.

A legnagyobb pusztakezes bokszszervezet legutóbbi gáláján mutatkozott be a korábban villanyszerelőként és modellként dolgozó lány. A debütálás remekül sikerült, hiszen kiütötte ellenfelét, Rung-Arun Khunchait. Győzelmi mámorban felpattanta a kötelekre és felhúzta a felsőjét, hogy az ünneplő tömeg elé táruljanak a mellei. Az erről készült videót már ötmillióan látták.

Welp, thats one way to celebrate a win. Welcome to BKFC! 🙈👀

“Interesting celebration, haven’t seen that one before” pic.twitter.com/cWT5TeUo1X

— Bare Knuckle FC (@bareknucklefc) September 3, 2022