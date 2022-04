Liu Shaoang történelmi vb-aranyérmet nyert 1500 méteren

Az összetettben címvédő LiuShaoang szombaton aranyérmet szerzett 500 és 1500 méteren a rövidpályás gyorskorcsolyázók montreali világbajnokságán, utóbbi a távon ez az első magyar diadal. A sportág történetében ez volt az első alkalom, hogy magyar sportoló két egyéni távon is aranyérmet szerezzen ugyanazon a vb-n.

Szilágyi Áron mellett a Liu fivéreket, edzőiket és válogatott társaikat is kitüntették

A Ferencváros 24 éves versenyzője rendkívül magabiztos teljesítménnyel lett első a leggyengébbnek tartott távján, amelyen eddig egy ezüstérme volt vb-n, még 2016-ból. A kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang, aki eddig mind a hét futamát megnyerte a kanadai városban, pályafutása harmadik vb-aranyát gyűjtötte be, miután tavaly 500 méteren és összetettben nem talált legyőzőre.

Az MTI tudósítása szerint Liu Shaoang ugyanolyan könnyedén vette az elődöntős futamát, mint pénteken a selejtezőket. Nagyon kényelmes tempóban az ötödik helyen korcsolyázott, és úgy jött fel harmadikra, hogy előznie sem kellett, mert egy riválisa kicsúszott, egy másik pedig megbotlott. Onnan pedig már érvényesítette nagyobb sebességét és tudását, így két manőverrel könnyedén állt az élre.

A hétfős finálé elején a középmezőnyben helyezkedett, az olasz Luca Spechenhauser kicsúszásával negyedikként haladt szorosan tapadva az élmezőnyre. Amikor tempót váltott, arra nem volt válasza senkinek:

Liu Shaoang egy kör alatt mindenkit körbekorcsolyázott, így elképesztő magabiztossággal győzött a leggyengébb számában, amelyen 2020-ban azért Európa-bajnok volt.

A selejtezőben kiesett két magyar fiatal közül Jászapáti Péter 24., míg Nógrádi Bence 28. lett.

Jászapáti Petra a 8. lett

Jászapáti Petra az utolsó, harmadik elődöntőben szerepelt, melyben okos, taktikus versenyzéssel győzött, miután a belga Hanne Desmet az élről két ellenfelét is elsodorta. A mezőny végén korcsolyázó szegedi versenyző ezt észlelve nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt a bukást követően, így három ellenfelét megelőzve állt élre. A dél-koreai Sim Szuk Hit és a holland Xandra Velzeboert is továbbjuttatták a fináléba, amelyben így nyolcan szerepeltek.

A döntőben is utolsóként tempózott a vegyesváltóval olimpiai bronzérmes magyar sportoló, de ezúttal akkor sem tudott előre törni, amikor a futam utolsó harmadában bekövetkezett az iramváltás, ennek nyomán a nyolcadik helyen zárt.

A győzelmet a táv kétszeres olimpiai bajnoka, a dél-koreai Csoj Min Dzsong szerezte meg hatalmas fölénnyel, ugyanis az utolsó körökben mindenkitől el tudott szakadni. A 23 éves Csoj 13. vb-aranyát nyerte, ezen a távon harmadszor diadalmaskodott. A pénteki selejtezőben búcsúzó másik magyar versenyző, Kónya Zsófia 30. lett.

Jött a duplázás

Liu Shaoang 500 méteren is győzött, aki így a legrövidebb távon megvédte címét a rövidpályás gyorskorcsolyázók montreali világbajnokságán. A sportág történetében ez volt az első alkalom, hogy magyar versenyző meg tudta védeni vb-aranyát, illetve az is először fordult elő, hogy magyar sportoló két egyéni távon is aranyérmet szerezzen ugyanazon a vb-n.

Liu Shaoang a sprinttáv negyeddöntőjében ott folytatta a menetelését, ahol az 1500 méter fináléjában abbahagyta: a kettes pozícióból rajtolva azonnal élre állt, így rajt-cél győzelmet aratva lépett a legjobb tíz közé. A másik két fiatal magyar ugyanabban a negyeddöntőben szerepelt.

Az alig egy hónapja a junior vb-n ezüstérmes Nógrádi Bence hiába rajtolhatott a kedvezőnek számító kettes pozícióból, rosszul kapta el a startot, így ketten is megelőzték, ezen a távon pedig a negyedik helyről már nem volt visszaút. A junior vb-n bronzérmes Jászapáti Péter végig az ötödik helyen tempózva ért célba. Előbbi 13., utóbbi 19. lett.

A Ferencváros 24 éves versenyzője legjobb idejének köszönhetően a legelőnyösebb, egyes pályáról rajtolhatott az elődöntőben, ahol ismét gond nélkül győzött, miután a legfőbb ellenfele, a kanadai Jordan Pierre-Gilles kicsúszott mögüle. A fináléban viszont csak a kettes pozícióból indulhatott, mert a másik elődöntőben Quentin Fercoq jobb időt ért el. Ennek ellenére a táv olimpiai bajnokaként Liu Shaoang volt a favorit és ezt gyorsan igazolta is, mert a második kör elején könnyedén előzte meg francia riválisát, utána pedig már nem engedte ki a kezéből a győzelmet.