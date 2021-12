Először lesznek szaúdi női pilóták a Dakaron

A Dakar-rali történetében először két női versenyző is rajthoz áll 2022-ben, írja az MTI.

Maszáel Ál Obajdan és Daniá Akíl is szerepelt hosszú távú versenyeken, részvételük pedig azért is izgalmas, mert a szaúdi királyságban 2018-ig egyáltalán nem engedélyezték, hogy a nők járművet vezethessenek.

– mondta a 33 éves Ál Obajdan, aki a nemzetközi szövetség (FIA) tereprali világkupa-sorozat egyik versenyén volt már hetedik is.

