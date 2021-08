Hatalmasat bukott a Vuelta éllovasa

Jasper Philipsen második részsikerét aratta a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körverseny ötödik szakaszán, összetettben pedig Kenny Elissonde állt az élre.

A Tarancón és Albacete közötti 184,4 kilométeres etap a várakozásoknak megfelelően sprintbefutóban dőlt el, amelyben a vasárnap is győztes belga kerekes bizonyult a leggyorsabbnak, megelőzve a keddi első holland Fabio Jakobsent.

Az viszont váratlan volt, hogy az észt Rein Taaramäe elveszítette az összetettben élen állónak járó piros trikót, ugyanis 12 kilométerre a céltól belekeveredett egy tömegbukásba, amely miatt 2:20 perces hátránnyal ért célba.

– idézte a versenyzőt az Észt Közszolgálati Televízió honlapja.

Csapata közlése szerint megúszta komolyabb sérülés nélkül, így folytathatja a versenyt.

Rein Taaramäe will wear the polkadot jersey tomorrow.

He has no serious injuries after the crash.

