Valter és a rózsaszín trikó: Könnyes pillanat, köszönjük meg

Újabb szakasz ment le a a kerékpáros magyar körversenyen, a Tour de Hongrie-n, volt komolyabb szökéssel és sajnos bukás is. Szóba kerül, hogy egy topsprinter hogyan kaphat két szakasz hajrájában is defektet, a csapatvezető aki mostantól a Balatonnál akar házat építeni, illetve kivesézzük a csapatrádiózást is. És természetesen beszélünk Valter Attiláról is, aki hat szakaszt követően vezeti a Giro d'Italiát.

