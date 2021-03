Úgy látszik, hogy ez maradt nekünk nyárra – de lehet télre is. A szállások zárva, de a hegyek nyitva vannak, és megfelelő intézkedések mellett külföldre is mehetsz bringázni. Hogyan? Lakókocsival vagy lakóautóval! Lehet te is megszereted ezt az életformát. Kivesézzük A-Z-ig a szakértőinkkel!

