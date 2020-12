Babos Tímea és Kristina Mladenovic lett az év párosa

A női tenisztornákat szervező WTA idén is Babos Tímeának és a francia Kristina Mladenovicnak ítélte oda az Év párosa-díjat.

They captured two titles this season in Grand fashion. Raising trophies at the @AustralianOpen and @rolandgarros.

They end 2020 ranked No. 3 and 4 in doubles.@KikiMladenovic and @TimeaBabos are the WTA Doubles Team of the Year! pic.twitter.com/1RpKSOcxeO

— wta (@WTA) December 8, 2020