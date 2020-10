Sorjáznak a pofonok, visszahívta kölcsönjátékosait a Siófok

Nem pont úgy szerepel eddig a Siófok a női kézilabda NB I-ben, ahogyan azt előzetesen várták a klubnál, mert bár öt győzelemmel kezdett a csapat, a legutóbbi három meccsét elveszítette. A héten az MTK-tól kapott ki a Siófok, ami után a vezetőedző, Bent Dahl elég feldúltan nyilatkozott.

Mérhetetlenül csalódott vagyok, az ilyen mérkőzéseket gond nélkül kellene hoznunk.

A keretet máris érinti a rossz széria, ugyanis két kölcsönjátékost is azonnali hatállyal visszarendelt a klub. Csapó Kincső és Wald Kíra is Szombathelyen kézilabdázott eddig, de a kölcsönszerződésükben szerepelt, hogy bármikor visszahívhatja őket anyaklubjuk, ezzel a lehetőséggel élt most a Siófok, amely jelezte azt is, hogy mindkettejükkel számol a 2020/21-es idény további részében.

Csapónak az NB I-ben egyelőre nem volt gólja a szezonban, Wald viszont már 13 találatnál jár.

