Ünnepnapnak indult Valentino Rossi versenye, de hatalmas bukás lett belőle

A MotoGP vasárnapi Katalán Nagydíján minden szem Valentino Rossira szegeződött. A sportág világklasszisa ugyanis pályafutása 350. versenyén száguldozott Barcelonában, hogy megszerezze karrierje kétszázadik dobogós helyezését. Rossi azonban a 16. kör második kanyarában elesett, a motor kirepült alóla, így aztán nemhogy dobogó, befejezett futam sem lett a versenyből.

Many fans hearts sank as @ValeYellow46 crashed out of the race while chasing the lead! 💥

The Doctor's 200th premier class podium will have to wait a little longer! 😔#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/P5DwP84SYH

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 27, 2020