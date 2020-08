Az sporttörténelem legszomorúbb koronavírushoz kapcsolódó jelenetét rögzítették egy baseballmeccsen

Az amerikai profi baseball-bajnokságban (MLB) a koronavírus miatt már fordulók óta zárt kapus meccseket rendeznek. 2020 van, ehhez már hozzászokhattunk az elmúlt hónapokban. A klubok a lehangoló üres lelátókat általában megpróbálják feldobni különféle kreatív megoldásokkal. A sok csapat szurkolók fotóival tölti fel a helyeket, de vannak, akik például plüssfigurákkal.

Az MLB-ben mindkét opció működik, de ami az Arizona Diamondbacks és az Oakland Athletics meccsén történt, az minden eddiginél lehangolóbb.

Az egyik lelátóra ütött labda, ami jó esetben hatalmas őrületet okozna a nézőtéren, most nem okozott semmit. Pontosabban de: egy hatalmas ütést egy mosolygó plüssmaci arcába, aki úgy vágta hanyatt magát, mintha egy termetesebb apukát talált volna el a labda. Íme, a keserédes videó:

A teddy bear took a foul ball right off the head 😂 pic.twitter.com/fEYA7P1LOa

— A's on NBCS (@NBCSAthletics) August 21, 2020