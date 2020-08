Edzés közben meghalt a Zvezda korábbi kosarasa

Pénteken edzés közben lett rosszul és a helyszínen meghalt Michael Ojo, a Crvena zvezda kosárlabdacsapatának korábbi játékosa, értesült a Szabad Magyar Szó.

2017-ben, az egyetem befejezését követően szerződött Szerbiába, ahol a zselezniki FMP csapatában játszott, majd kétéves szerződést kötött a belgrádi Crvena zvezdával, ahol a szerződése júniusban járt le.

A 27 éves sportember a Partizan stadionjában található edzőteremben készült, amikor a hírek szerint szívrohamot kapott.

A Crvena zvezda mezében 108 mérkőzésen lépett pályára a tavalyi idényben.

Rest In Peace Michael Ojo 🙏

Euroleague Basketball offers its condolences to Mr. Ojo’s family, friends, teammates, coaches and the many fans who enjoyed his performances. pic.twitter.com/JWDQ2q8K23

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) August 7, 2020