Terrorszervezet elől menekülve a világ legfiatalabb sakknagymestere lehet

Tani Adewumi 2010. szeptember 3-án született Nigériában, egy keresztény családban.Édesapja nyomdát üzemeltetett Abujában, és amikor a Boko Haram iszlamista terrorszervezet emberei megjelentek nála, hogy nyomtassa ki a plakátjaikat, bajba került, írta róla az ESPN.

Nem értett egyet a Nem a nyugati oktatásra! vagy az Ölj meg minden keresztényt! feliratokkal, és azt hazudta, a nyomdagépe tönkrement. Imádkozott, hogy elhiggyék neki és békén hagyják a családját. Nem így történt, egy héttel később rátörtek, a laptopját keresték abban a hiszemben, hogy lementette a plakátokat, hogy később ellenük felhasználhassa. Hallotta, ahogy arabul egymás között azt suttogják, meg fogják ölni. Mivel szülei muszlimnak nevelték, értette a nyelvet, letérdelt és arabul imádkozni kezdett.

„Muszlim vagy?” – kérdezték tőle. Igennel felelt, mire a támadók elmentek.

A család azonnal lépett, előbb egy vidéki városkába, Akurébe költöztek, de miután a Boko Haram ott is rájuk talált, 2017 júniusában eldöntötték, hogy elhagyják az országot.

Korábban már kérelmezték és kaptak turistavízumot, hogy meglátogassák a Dallasban élő családtagokat. Néhány héttel később megvették a repülőjegyeket, és szerencsésen megérkeztek az Egyesült Államokba.

Az első hónapokban Dallasban éltek, majd New Yorkba költöztek. 2017 decemberében egy hajléktalanszállóra kerültek, később Manhattanben egy menedéknek számító házba költöztek.

A kis Tani általános iskolába járt, ahol megtanult sakkozni. Olyannyira, hogy egy évvel később, 2019. március 9-10-én a New York állambeli Saratoga Springsben rendezett iskolai bajnokság egyik korcsoportját (óvodásoktól a 3. osztályos korig) öt győzelemmel és egy döntetlennel megnyerte. Olyan sakkpalántákat utasított maga mögé, akik jómódú családokból származva privát edzőkkel is rendelkeztek.

Tani csodájára járt a világ, a gyerek nyolcévesen 20 lépésre előre tudott gondolkodni.

A New York Times felkapta a sztorit, az egykori világbajnok Garri Kaszparov dicsérte az eredményét, a korábbi amerikai elnök, Bill Clinton pedig meghívta őt az irodájába.

A bajnokság után a GoFundMe közösségi oldal finanszírozási akciót indított, amelynek célja 50 ezer dollár összegyűjtése volt az Adewumi család számára. Tíz nap alatt 254 ezer dollár jött össze, amelynek egytizedét az egyháznak adományozták, a fennmaradó összeget pedig a Tanitoluwa Adewumi Alapítványba helyezték, hogy segíthessenek hasonló körülmények között élő gyerekeknek.

The day is finally here! We are so excited to share our story of hope, the power of the human spirit, and triumph over even the biggest obstacles with God’s help! Miracles happen every day. My family is living proof! Order your copy today https://t.co/STw6H4aayS pic.twitter.com/wsZ07MwUMh

— Tani Adewumi (@MyNameIsTani) April 14, 2020