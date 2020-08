„A legnagyobb hatást a magyar nézők gyakorolták rám, sírtak a lelátón, majd gratuláltak”

Egy olyan országban, ahol az olimpiai sikerek hatására a női válogatottat nemzeti kincsként kezelték, egy sportági könyv is kelendő árucikk lehet. Dániában – ahol a női és a férfi válogatott is megnyert már mindent az elmúlt harminc évben – június közepén megjelent a Min bedste kamp (A legjobb mérkőzésem) című könyv, amelyben a legjobb hazai kézilabdázók vallanak életük meghatározó élményéről. A Daniasport.hu segítségével áttekintettük a könyvet, és összeszedtük, a magyar vonatkozású érdekességeket – hiszen akadt, nem is kevés.