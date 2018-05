Vörösre sírt szemű Fradista lányokat látni szomorú

Gólkülönbséggel, és egyetlen találattal, – 292-291 – nyerte a Győri Audi-ETO KC a Ferencváros előtt a női kézilabda bajnokságot, miután a győriek az utolsó fordulóban 39-14-re verték a Békéscsabát, míg a Fradi csak 42-24-re a Vácot. Mutatjuk a végjátékot:

A Fradi lényegében kétszer bukta el a bajnoki címet, egyszer Győrben, amikor szintén egy gólon múlt, hogy már akkor pontkülönbséggel bebiztosítsák az aranyat, másodjára szerda este. Bíró Blanka vörösre sírt szemmel nyilatkozott a mindent eldöntő meccs után.

Már Győrben eldönthettük volna a bajnoki cím sorsát, és most volt még egy esélyünk. Hogy megint egy gólon múlt nagyon nehéz mit mondani. Először is szeretném megköszönni a szurkolóknak, hogy óriási hangulatot csináltak nekünk. Nagyon sajnáljuk, hogy nem tudtuk nekik meghálálni egy aranyéremmel

– nyilatkozta a 18 góllal megnyert meccs után hüppögve, könnyek közt Bíró.

A szülés miatt egy időre visszavonuló Szucsánszki Zita szintén vizenyős tekintettel is a szurkolókat emelte ki. Úgy fogalmazott, az jelenti a Fradit, hogy ugyan nem sikerült a bajnoki cím, de itt maradtak velünk, itt vannak velünk jóban rosszban.

Elek Gábor bár kutatott az emlékezetében, de nem talált olyan esetet, hogy bármely sportágban, bárhol a világban két pont veszteséggel valaki ne tudjon bajnok lenni.

Hát nekünk sikerült ez a bravúr és ez most rettenetesen elkeserít. Mindezek ellenére borzasztó módon gratulálok a csapatomnak, az egész közegnek, kollégáimnak, vezetőinknek. Nyilván vannak nekünk is légiósaink, de feltétlenül örömteli, hogy zömében fiatal magyar játékosokkal idáig tudtunk menni, hogy még az utolsó percben is kérdéses volt a világ legjobb csapatának a bajnoki címe