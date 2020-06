Játszott Djokovicék tornáján, kiderült, hogy koronavírusos

Grigor Dimitrov az Instagram-oldalán jelentette be, hogy pozitív lett a koronavírustesztje. Azt is írta, hogy ő az otthonában fog gyógyulni és arra kért mindenkit, akivel érintkezett mostanában, hogy teszteljen és tegye meg a szükséges óvintézkedéseket.

A 29 éves volgár teniszező is részt vett a Novak Djokovic által szervezett Adria Touron,

pályára lépett a szerbiai nyitóállomáson, szombaton pedig Horvátországban, két sima szettben kapott Borna Corictól. Akkor már nem érezte jól magát, ezért tért haza Monacóba, ezután végezték el rajta a tesztet. Az egyelőre nem derült ki, hol kaphatta el a vírust. A versenyen egyébként még olyan topjátékosok vesznek részt, mint Dominic Thiem, Alexander Zverev, Andrej Rubljev vagy épp Marin Cilic is.

A hír után szinte azonnal be is jelentették, hogy lefújták az Adria Tourt.

A US Open szervezői a napokban közölték, hogy az eredeti időpontban, de nézők nélkül megrendezik a tornát, de ezek után jó kérdés, hogy ez a terv tartható-e, illetve, hogy mennyi játékos venne részt rajta. Djokovic és Rafael Nadal korábban már jelezték, ők nem indulnak.

Dimitrov karrierje csúcsán, 2017-ben a harmadik is volt a világranglistán, és volt már elődöntős aaz Australian Openen, Wimbledonban és a US Openen is. Bár az elmúlt években elég sok sérülés hátráltatta, visszaküzdötte magát idán a top20-ba a rangsorban.