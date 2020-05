Gyenge napján is tud 4-0-ról fordítani a vb-győztes dartsos

Három győzelemmel, de saját magához képest gyenge játékkal jutott tovább Rob Cross a PDC Home Tour 21. csoportjából, ezzel bejutott a legjobb 32 közé.

A 2018-as világbajnok William Borlandet 79.29-es átlaggal, a belga Dimitri Van den Bergh-et 81.42-es átlaggal verte, utóbbi ellen épphogy, 5-4-re tudott nyerni. Az igazi izzadás aztán a végén Karel Sedlácek ellen jött, a cseh 4-0-ra elhúzott, őt meccsnyila is volt. Cross azonban összeszedte magát és nagy fordítással 5-4-re nyert.

CROSS WINS THE GROUP!

From 4-0 down, Rob Cross rattles off five legs on the spin to win a last leg decider and he becomes the highest ranked player to win his group in the Unibet Home Tour! pic.twitter.com/MCqvQSCIr0

— PDC Darts (@OfficialPDC) May 7, 2020