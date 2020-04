Csalással vádolják az online dartsverseny továbbjutóját

Felforrósodott a hangulat a PDC Home Tour elnevezésű online dartsversenyen, amelyen a versenyzők saját otthonukban játszanak, és bár a nézők láthatják a dobásokat, a gyengébb kameraképek sokat rontanak az élvezeten.

A dobások értékét a játékosok mondják be, azaz mindez a saját becsületükre van bízva. A 7. csoportban azonban lehet, hogy csalás történt: a holland Jelle Klaasen nem feltétlenül sportszerű keretek között jutott tovább.

A bíró bemondásra elhitte neki, hogy megvan a kiszállója, a felvételek szerint ez nem biztos, hogy így történt, írja a Sport1 TV honlapja.

Klaasen a német Gabriel Clemens ellen harcolta ki a továbbjutást érő győzelmet. A holland a második legben 70-ről szállt ki, szerinte 10, 20 és dupla20-as sorrendben teljesítve a feladatot. Csakhogy a közvetítés képei szerint az utolsó nyila nem biztos, hogy jó helyre ment.

A játékvezető ennek ellenére megadta a leget Klaasennek, akire a közösségi médiában kisebb szitokáradat zárult.

– nyilatkozta a dartsnews.com oldalnak Klaasen, aki egy felvételt is megosztott Twitter-oldalán.

Here’s the proof it was really in tops 👌🏽 @OfficialPDC https://t.co/rtbVYM9zf9

