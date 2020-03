Egy felelőtlen úszó minden társát megfertőzheti

Hosszú Katinka: Nem igazán tudjuk, hogy mire is készülünk

A Wladár Sándor vezette úszószövetség hétfőn hozzákezdett a válogatott versenyzők és a velük foglalkozó szakemberek koronavírus-teszteléséhez, amely az egyik feltétele annak, hogy az olimpiára készülő úszók – a külvilágtól elzárkózva – a jövő héttől újra edzésbe állhassanak. Közel 130 versenyző és edző esett át az ellenőrzésen, amely csütörtökön az előírásos második teszteléssel folytatódik. A zöld jelzést csak ezek után kaphatják meg.

Selmeci Attilától, a világcsúcstartó Milák Kristóf, a vele együtt készülő Biczó Bence, valamint Márton Richárd edzőjétől is mintát vettek, a szakember pedig arról számolt be az SzPress Hírszolgálatnak, hogy szerinte

a jelenlegi helyzetben a sportvilág csak jól jöhet ki a nyári játékok későbbre halasztásából, amihez alkalmazkodni viszont versenyzőnek és edzőnek is embert próbáló feladatot jelent majd.

„Amíg a tesztelés eredményét nem ismerjük meg, edzőtársaimmal együtt csak házi feladatokat tudunk adni a versenyzőinknek, bízni a fegyelmezettségükben és a leleményességükben. Több mint megnyugtató lesz a számunkra, ha a tesztelés minden úszó és edző esetében kétszer is negatív eredményt mutat, mert így a versenyzők abban a tudatban ugorhatnak majd a vízbe, hogy nincs közöttük vírushordozó. A megkönnyebbülést és a biztonság még magasabb fokát ugyanakkor csak az jelentheti, ha az úszók egyenesen a lakóhelyükről érkeznek az uszodába, ahonnan az edzés után kitérő nélkül ugyanoda vezet vissza az útjuk.

Aki könnyelműsködik, nem tartja magát az aláírt megállapodás kötelmeihez, az nem csupán magát, hanem egy egész válogatottat fertőzheti meg és hozhatja beláthatatlanul nehéz helyzetbe a közösségét

– mondta Selmeci Attila.

A Budapest Honvéd edzője egy B tervvel is készül arra az esetre, ha a NOB elhalasztaná az olimpiát – amire elég nagy a lehetőség, miután Kanada és Ausztrália már jelezte, idén biztosan nem utaznak el a sportolóik a játékokra.

„Ha az olimpiát történetesen októberben rendezik meg Tokióban, szinte pontosan úgy, ahogy a japánok ötvenhat évvel ezelőtt egyszer már megtették, akkor ehhez kell igazítani a terhelés adagolását, olyan edzésciklusra építkezve, amely számomra is újdonságot jelent. Fogós kérdés, hogy lesznek-e rangos nemzetközi versenyek addig, és mikorra találnak időpontot az elhalasztott budapesti Európa-bajnokságnak. Ez csak a bennem felmerülő kérdések egy része. Igyekszem a lelket tartani a versenyzőimben, az ő kitartásuktól és felelős magatartásuktól is függ, hogy bennem is tovább ég-e a bizonyítani akarás lángja. Én ezen leszek” – mondta befejezésül Selmeci Attila.

