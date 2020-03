Teljesen legyengült a koronavírussal küzdő olimpiai bajnok

Két hete küzd a koronavírussal Cameron van der Burgh, a dél-afrikaiak olimpiai és világbajnok úszója, erről a sportoló saját Twitter-oldalán számolt be.

„Noha a legsúlyosabb tünetek (például az extrém láz) enyhültek, továbbra fáradt vagyok, és még mindig köhögök. Minden fizikai tevékenység, akár csak egy séta, órákra kimerít” – írta.

1/ Some personal thoughts/observations for athletes health,The summer games & my own experience with contracting Covid19.

— Cameron van der Burgh (@Cameronvdburgh) March 22, 2020