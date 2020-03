Viszonylag rövid idő alatt az egész világ élete megváltozott. Decemberben jöttek az első hírek Kínából, hogy Vuhan városában a koronavírusok egy új formája, a COVID-19 felütötte a fejét és sorra fertőződnek meg az emberek, aztán februárban Olaszországban és Iránban is útjára indult a járvány, mostanra pedig már ott tart a helyzet, hogy csak kevés olyan ország található a Földön, ahol még nem regisztráltak megbetegedést.

Európában is már egyre több helyen van kijárási tilalom, sok kormány döntött úgy, hogy csak maszkban és csak a legindokoltabb esetben lehet kimenni az utcára.

Ez az állapot magától értetődőn teljesen leállította a sportvilágot is, a kínai és az olaszországi helyzet fokozatosan írta át nemzetközi versenynaptárat, majd idővel az országos bajnokságok is szünetelni kezdtek. Nincs ebben semmi meglepő, a sportseményeken rengetegen verődnek össze (játékosok, edzők, játékvezetők, orvosok, rendezők és nézők), óriási a fertőzés kockázata. Egy olasz orvos szerint Bergamóban konkrétan egy focimeccs robbantotta be a járványt.

Magyarországon is nő a megbetegedések száma, egyre többen végzik otthonról a munkát, bezártak az iskolák, sok helyen az óvodák és a bölcsődék is. Érezhetően sokkal kevesebben hagyják el az otthonaikat és még a sokszor tömött tömegközlekedés is csak tíz százalékos kihasználtsággal pörög.

Itthon a március 6–8. között, a Ludovika Arénában megrendezett férfi és női párbajtőr Grand Prix volt az egyik első esemény, amit nézők nélkül rendeztek meg: közel 600 induló volt, közte az olasz csapattal és több vívó érkezett Ázsiából is. Azóta az itt járt sportolók közül három kínairól és három dél-koreairól derült ki, hogy koronavírusosak, így a teljes magyar csapat sportolóstul, edzőstül karanténba került.

A vívóverseny óta eltelt két hét, és szinte már nincs olyan sportesemény a világon, amit megrendeznének.

Világ- és Európa-bajnokságok, olimpiai selejtezők maradnak el sorra, törlik és halasztják a Forma-1 futamait. Az év egyik legnagyobb rendezvényét, a nyári foci-Eb-t már most eltolták inkább egy évvel.

Akadnak még elszórtan példák, a történtek ellenére is megrendezték az Iditarodot Alaszkában (a norvég Thomas Waerner 9 és fél nap alatt teljesítette a távot a világ egyik legkeményebb kutyaszánversenyét, igaz, már ott is tettek óvintézkedéseket), és a török labdarúgó-bajnokság, még ha üres lelátók előtt is, de próbált a végsőkig kitartani a világjárvány ellenére. Ám egyre több focista emelte fel a hangját, amiért még mindig játszania kellett a saját és a családja egészségét kockáztatva, és akadt olyan is, aki inkább beintett a török ligának: a korábban a Chelsea-t is megjárt John Obi Mikel szerződést bontott az első helyen álló Trabzonsporral, mert szerinte ilyenkor mindenkinek a szerettei mellett van a helye. A Süper Liget is felfüggesztették, így az UEFA 55 tagállama közül egyedül Fehéroroszországban rendeznek jelenleg mérkőzéseket, ott egyébként most indult a bajnokság.

A magyar kormány március 11-én jelentette be, hogy a sporteseményeket majd csak zárt kapuk mögött lehet megrendezni. A kosárlabdázók és a kézilabdázók is az elsők között léptek, sorra jöttek a közlemények a szövetségektől, hogy nézők nélkül zajlanak a mérkőzések vagy leállnak a bajnokságok, míg a leghatározottabbak a hokisok voltak: ahogy Európa számos országában, úgy a magyar bázisú Erste Ligában is azt mondták, itt a vége és kihirdették a Ferencváros, valamint a Csíkszereda közös bajnoki címét. Azóta már a kosarasok is azt mondták, nem fogják lejátszani a fennmaradó meccseiket, az a különbség, hogy ők bajnokot sem avatnak, mint ahogyan senki nem fog kiesni az élvonalból.

Itthon a focisták húzták a legtovább, a március 14-15-i hétvégén még játszottak a csapatok az NB I-től az NB III-ig, ám előbb Holczer Ádám, a Paks kapusa kérte a bajnokság felfüggesztését, majd csatlakozott hozzá a labdarúgók szervezete és a klubok is, így végül az MLSZ is a szünet mellett döntött. Az úszók országos bajnokságát is lefújták, noha a szövetségi kapitány szerint ilyen körülmények között is lett volna lehetőség arra, hogy megrendezzék.

Karanténban van Cseh László, és nem önszántából A 35 éves úszó idén még egy nagy dobásra készült, de a koronavírus közbeszólt. Interjú a világ- és Európa-bajnokkal, aki vizet most csak zuhanyzás közben lát.

A sok visszatáncolás ellenére a kormány résnyire még mindig nyitva hagyta az ajtót, a zárt kapu itthon még mindig lehetőség lenne, a döntést pedig rábízta a szövetségekre. A sportági szervezetek ugyanakkor nem vállalják be azt a rizikót, hogy maguk a sportolók megfertőződjenek, még a közös edzések is leálltak, otthon készül mindenki, amiről elég sok videót láthattunk már az elmúlt napokban.

Jelenleg nincs olyan sportágunk, amely folytatná a küzdelmeit. És nem csak a leginkább előtérben lévőkről van szó, hanem olyanokról is – a teljesség igénye nélkül –, mint

bridzs,

íjászat,

pétanque,

lovassportok,

darts,

lábtoll-labda,

sznúker,

teke,

taekwondo,

vagy épp tollaslabda.

A döntés tökéletesen érthető. Egyfelől szurkolók nélkül, valljuk be, nem sok értelme van lejátszani a mérkőzéseket, mert a sportnak, bár elsősorban már üzlet, a romantikája még mindig az, hogy a drukkerekért van. Másfelől tényleg semmi nem garantálja, hogy játékosok nem fertőzik meg egymást egy olyan járvány esetében, amelyen sokan tünetmentesen esnek át.

Márpedig most mindenkinek az az érdeke, hogy a jelenlegi állapotnak minél előbb vége legyen. És ehhez bizony otthon kell maradni, a zárt kapu nem megoldás.

A kiemelt kép illusztráció. Fotó: HELGE PRANG / GES-SPORTFOTO / AFP