„Az a legnagyobb baj, hogy Olaszországban nem javul a helyzet“ – mondja a kint ragadt magyar kosaras

Írtunk már az Olaszországban légióskodó kosárlabdázóról, Vojvoda Dávidról, aki a válogatott szünet után egyedül ment vissza Reggio Emiliába, miközben felesége és gyermeke a koronavírus-járvány miatt Magyarországon maradt.

„Nálunk szerdán az edzések befejeződtek, egészen március 17-ig nem is lesznek foglalkozások. Igazából teljesen felesleges is edzeni, mert a bajnokság csak április 3-án fog remélhetőleg folytatódni. Nagyon sok csapatból az amerikai játékosok elmentek, szerződést bontottak a koronavírus miatt. Nálunk is éppen most jött ki az amerikai játékosokból egy nagyobb adag feszültség, nem vagyok biztos benne, hogy nem indul-e haza valaki közülük Amerikába, mert mindenki elég stresszes a jelenlegi helyzet miatt” – számolt be az aktuális helyzetről a magyar kosaras a DIGI Sport híradójának, a Sport24-nek.

Vojvoda azt mondja, nehezen éli meg, hogy a családja nélkül maradt, jobb és rosszabb időszakok váltják egymást.

A családdal elég nehezen bírjuk, hogy a szeretteim otthon vannak, én viszont itt vagyok. Ez most elég nehéz helyzet mindannyiunk számára. Van egy gyerkőcünk is, ő hál’istennek még nem érzékel ebből semmit. De rendkívül hiányzik a családom. Így utólag nagy szerencse, hogy a válogatott szünet után a feleségem és a gyerekem nem jöttek velem vissza. Egy-két héttel utána jöttek volna, de a helyzet csak rosszabb lett. Az a legnagyobb baj, Olaszországban nem javul a helyzet, két-három naponta csak azt lehet olvasni, hogy a fertőzöttek száma növekszik

A szintén Olaszországban játszó Keller Ákos hazautazott a klubjától, Vojvoda azonban egyelőre marad, mert nem végeztek rajta tesztet kint, hogy fertőzött-e, miközben Európában épp az olaszoknál a legsúlyosabb a helyzet a koronavírust tekintve.

Mivel csak az a verzió maradt számára, hogy ha hazautazik, akkor a szüleinél önkéntes karanténba vonul, inkább úgy döntött, marad Reggio Emiliában és megvárja, hogy alakulnak a dolgok.

