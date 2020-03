Brutálisan eldeformálódott a női ketrecharcos feje a meccs végére

A kommentek alapján az elmúlt évek egyik legnagyobb meccsét vívta egymással az UFC hétvégi gáláján két női ketrecharcos, a kínai Csang Vej Li és a lengyel Joanna Jedrzeyczk.

Egy kis ízelítő abból, hogy mit művelt az oktagonban a két női harcos:

Zhang Weili and Joanna Jędrzejczyk just staged the best women’s bout of all time, nay one of the best you’ll ever see in any damn context. We are truly blessed. 🙏 pic.twitter.com/FuHp3XW43c — Kyle Johnson (@VonPreux) March 8, 2020

Csang és Jedrzeyczk elképesztő elszántsággal püfölték egymást öt meneten keresztül, végül megosztott pontozással a kínait hozták ki győztesnek, így a szalmasúly bajnoka megvédte címét.

A meccs kiegyenlítettségét mutatja, hogy az öt menetből háromban pontosan ugyanannyi komoly ütést vitték be egymásnak (30-30, 38-38, 40-40). Két pontozónál Csang, a harmadiknál a lengyel nyert 48-47-re.

A kínainak egy vereség mellett ez volt a huszonegyedik győzelme, Jedrzeyczk újdonsült mérlege pedig 16-4.

The GREATEST WOMAN’S MMA FIGHT I’ve ever watched!! Such a privilege to watch these women go at it! What heart showed by both Weili Zhang & Joanna Jedrzejczyk! Take a Bow!!🙌👏#UFC248 pic.twitter.com/9GniZmaPqO — Jay S (@maJayStic) March 8, 2020

A nagy csata mindkét nő arcán elég komoly nyomot hagyott, Jedrzeyczk homlokán és a járomcsontja körüli részen nagyon csúnyán vérömleny keletkezett.

Joanna end of round 1 vs Joanna end of round 5 #UFC248 #joannajedrzejczyk #zhangweili pic.twitter.com/SiLTIUzYeT — The Koncrete Jungle (@TheKJungle) March 8, 2020

Az Independent azt írja, a meccs után mindkét harcost kórházba vitték a sérüléseik miatt.

A gála főmeccsén a nigériai Israel Adesanya 19. mérkőzését is megnyerte, ezúttal a kubai Yoel Romerót győzte le egyhangú pontozással, így megvédte középsúlyú bajnoki címét. A közönség nem volt elragadtatva a meccs színvonalától, és az eredményhirdetés alatt és után hangos füttykoncerttel nyilvánították ki véleményüket az elégedetlenkedők.

Israel Adesanya not winning over any fans on this night.#UFC248 pic.twitter.com/j9Ywm4xbr7 — Fight Fans – Boxing & MMA News, Video and Analysis (@FightFans) March 8, 2020

Kiemelt kép: Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP