Rangadót nyert és karnyújtásnyira a BL-csoportgyőzelem az ETO-nak

Új csapat jutott be a 16 közé a kézilabda-BL-ben

A Győri Audi ETO KC 29-28-ra legyőzte a Brest csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája középdöntőjének rangadóján vasárnap este.

Kezdetben a hazai pályán játszó franciák vették át a kezdeményezést, hamar ötgólos előnyre tettek szert. Ha nehezen is, de a győriek belerázódtak a meccsbe és félidőre egyre sikerült csökkenteni a hátrányt (15-14).

Térfélcsere után is a magyar csapat maradt lendületbe, azonban Cléopatre Darleux beállásával nagyot fordult a meccs, sorban védte a lövéseket. Az utolsó negyedórában újra néggyel ment a Brest (25-21), de szerencsére volt még fordulat a rangadóban: Kiss Éva is remekelni kezdett, ezzel együtt a győri védekezés is óriást fejlődött.

A hajrában már 27-26-ra az ETO vezetett, lezárni viszont nem tudta a meccset a címvédő, sőt a házigazdáknak volt helyzetük az egyenlítésre is, de Kiss Éva hárított, ezzel a Győr zsinórban 35. BL-meccsét zárta veretlenül.

Az már biztos, hogy a második helynél nem végezhet hátrébb a magyar csapat, de a csportelsőség sincs távol. A Brest korábban még nem kapott ki a középdöntőben, két ponttal van lemaradva a győriek mögött.

Végeredmény – Női kézilabda Bajnokok Ligája, középdöntő, 2. csoport, 4. forduló Brest (francia)–Győri Audi ETO KC 28–29 (15–14)

