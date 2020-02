Kezdésnek jó: megverte Észtországot a hokiválogatott az olimpiai selejtezőn

Győzelemmel kezdte meg szereplését a magyar férfi jégkorong-válogatott a nottinghami olimpiai selejtezőtornán. Jarmo Tolvanen szövetségi kapitány együttese a csütörtöki nyitómérkőzésen 4-1-re nyert az észt csapat ellen.

Az MTI tudósítása szerint ezúttal a tízezer fő befogadására alkalmas Motorpoint Arenában 861 néző foglalt helyet, közte a maroknyi magyar nézővel. Az ő buzdításuk mellett mezőnyben az első perctől uralta a játékot a magyar válogatott, amely a nyitó harmad felénél Hári János közeli találatával első igazán veszélyes lehetőségéből vezetést szerzett.

Hári emberelőnyben is bevette a korábban a Dunaújvárosban és a Vasasban is szerepelt Villem-Henrik Koitmaa kapuját a második harmadban, ám röviddel ezután Kirill Lodeikin szépített, miután átkígyózott a magyar védőkön. Újfent Hári János volt eredményes nem sokkal később, majd a záró harmadban Csányi Karol állította be a végeredményt.

A magyarok a pénteki szünnap után szombaton az idei vb-rivális román együttessel találkoznak, majd a vasárnapi záró találkozón a házigazda A csoportos britek ellen lépnek jégre. A négyes torna győztese jut a pekingi téli ötkarikás játékok utolsó kvalifikációs körébe.

Olimpiai selejtezőtorna, 1. forduló Magyarország-Észtország 4-1 (1-0, 2-1, 1-0)

gól: Hári (10., 27., 32.), Csányi (57.), illetve Lodeikin (30.)

Kiemelt kép: MTI/Czagány Balázs