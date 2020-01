Hatalmas meglepetésre az MTK hazai pályán 36-36-os döntetlent játszott a Ferencvárossal a női kézilabda NB I-ben.

Pedig a találkozó elején hát góllal is vezettek a vendégek (4-11), a hazaiak azonban a 19. percre ledolgozták hátrányukat (13-13), és a szünetben is csak minimális, egygólos hátrányban voltak. A második félidőben végig szoros volt az állás, az MTK többször is vezetni tudott, Kovacsics Anikó góljával alakult ki végül a végeredmény az 59. percben. Az MTK még a győzelemért is támadhatott.

Hazai oldalon Fekete Bozsana, a vendégeknél Lukács Viktória dobott nyolc gólt. De ki kell emelni hazai oldalról a 14 védést bemutató Győri Barbarát, aki a mérkőzés legjobbja volt, míg a korábbi ferencvárosi játékos, Szöllősi-Zácsik Szandra hét találatig jutott.

Eredmény – kézilabda NB I MTK Budapest – FTC-Rail Cargo Hungaria 36-36 (20-21) A tabella:

1. Győri Audi ETO KC 13 13 – – 422-301 26 pont

2. FTC-Rail Cargo Hungaria 12 8 3 1 382-310 19

3. Siófok KC 11 8 1 2 359-253 17

4. Érd HC 11 8 – 3 355-291 16

5. DVSC Schaeffler 11 7 2 2 335-301 16

6. Váci NKSE 11 5 2 4 306-303 12

7. Dunaújvárosi Kohász KA 11 4 2 5 270-283 10

8. MTK Budapest 13 4 2 7 351-407 10

9. Alba Fehérvár KC 11 4 1 6 270-319 9

10. Kisvárda Master Good SE 11 3 2 6 269-291 8

11. Szombathelyi KKA 12 3 1 8 300-360 7

12. Motherson-Mosonmagyaróvár 11 2 1 8 265-315 5

13. Békéscsabai Előre NKSE 11 1 1 9 287-330 3

14. Szent István SE 11 – 2 9 274-381 2

Kiemelt kép: MTI/Kovács Tamás