A kétszeres világbajnok is kizúgott a dartsvébéről

A 3. fordulós zárásaként walesi Gerwyn Price kíméletlenül elinzézte a darts-világbajnokságon John Hendersont, a skótot a pontatlan kiszállói teljesen ellehetetlenítettek, végül sima 4-0-ás verést kapott.

Lejátszottak már két nyolcaddöntős mérkőzést is. Stephen Bunting nem volt képes túl nagy ellenállásra Michael van Gerwen ellen, a néhány nyert lege mit sem ért összességében, a címvédő 4-0-val jutott túl az angolon. Volt meglepetés is: a kétszeres világbajnok, az ötödik helyen kiemelt Gary Andersont kiejtette Nathan Aspinall. Pedig nagyon erősen kezdett a skót, magabiztosan is kiszállózott, de az első játszma megnyerése után két elbukott szettről kellett visszakapaszkodnia. Persze attól ő az egyik legjobb, hogy ezt meg is tudta csinálni.

KNOCK KNOCK! Anderson takes the fourth set levelling the game at two sets apiece! pic.twitter.com/PjLPyAE3Lm — PDC Darts (@OfficialPDC) December 27, 2019

Ennek ellenére fordult a kocka, Aspinall hibázott kevesebbet és kevésbé látványosakat, így aztán az ötödik szett is az övé lett, Andrson pedig annyira szétesett a végére, ahonnan már nem volt visszaút.

ASPINALL WINS! Nathan Aspinall hits 11 180s on his way to a 4-2 victory over Gary Anderson and he reaches the Quarter-Finals for a second consecutive year! LAST UP 📺 Michael van Gerwen v Stephen Bunting pic.twitter.com/h9VETi7Tn6 — PDC Darts (@OfficialPDC) December 27, 2019

Ezzel Van Gerwen egy újabb komoly kihívója esett ki és egyre nagyobb esélye van a címvédésnek is.

Kiemelt kép: James Chance/Getty Images