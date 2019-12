Oroszország megmutatta, mi várt volna lányainkra a középdöntőben

Pénteken Magyarország 28-27-re kapott ki a középdöntőbe jutásról döntő csoportmeccsen Romániától. Aztán vasárnap hajnalban, nem sokkal azt követően, hogy mi Argentínát győztük le – 34-26 – az Elnök-kupáért, a 13-16. helyért vívott küzdelemben, a minket szomorító szomszédaink Oroszország ellen léptek pályára és az olimpiai bajnok kilenc góllal győzött Kumamotóban. Ezzel is érzékelhetjük, egyelőre micsoda óriási különbség van jelenleg a világelit és a rendkívül fiatal magyar válogatott között. De ha beérnek a lányok, lehet ez még sokkal szebb.

Minden esetre az oroszoknak sem volt olyan könnyű dolguk, mint ahogy az az eredményből sejlik. Az olimpiai kvalifikációs női kézilabda-világbajnokság középdöntőjének első fordulójában már a 18. percben 9-4-re vezettek, innentől kezdve azonban a második felvonás elejéig csupán egyszer találtak be. A románok fordítottak, majd a 41. percben döntetlen volt az állás, ezt követően azonban az orosz csapat egy 10-1-es sorozattal eldöntötte a meccset, és továbbra is százszázalékos mutatóval büszkélkedhet. Az oroszok kapusa, Anna Szedojkina 42 százalékos hatékonysággal védett, sőt három gólt is dobott.

A további mérkőzéseken a szerb válogatott gólgazdag meccsen nyert a Koreai Köztársaság ellen. Az európai együttesben Jelena Lavko, az Érd jobbátlövője hét, Sanja Radosavljevic, a Vác balszélsője pedig két góllal járult hozzá a sikerhez – ez elméletileg jó eredmény a válogatott jövője szempontjából.

Hollandia viszont meglepetésre 25-23-ra kikapott Németország válogatottjától, ami meg nem annyira szerencsés magyar szempontból.