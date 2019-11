Parádézó kapusainak is köszönhetően nyert a női kéziválogatott

Második mérkőzését már megnyerte a Koreai Köztársaságban rendezett felkészülési tornán a magyar női kézilabda-válogatott, amely a házigazda csapatot verte 31-25-re. Kim Rasmussen csapata az egy hét múlva rajtoló világbajnokság előtt végzi el a finomhangolásokat.

Egy nappal korábban még sok hiba jellemezte a magyar csapat játékát, aminek vereség lett a vége az olimpiai bajnok oroszok ellen. Rasmussen a találkozót követően elmondta, sokan szenvedtek még az időeltolódás miatt. A dán szakember még azt kifogásolta, hogy rosszul kezdtük a félidőket.

A koreaiak elleni mérkőzésen ezzel nem volt probléma, jól kezdett a magyar válogatott, de aztán a támadásbefejezésekkel gondok akadtak, ezt a megingáts pedig kihasználta a házigazda és fordított, sőt, kétgólos előnybe is került (7-9). A szünetig visszavettük a vezetést, majd Kiss Éva, majd Bíró Blanka nagy bravúrjainak is köszönhetően a fordulás után majdnem 13 percen át nem tudott gólt dobni az ellenfél, a magyar válogatott így ellépett 20-13-ra. Innentől kezdve nem is forgott veszélyben a győzelem, 31-25 lett a vége ide.

A magyar válogatott hétfőn Szerbia együttese ellen zárja a felkészülési tornát, a Japánban sorra kerülő olimpiai kvalifikációs világbajnokságon pedig jövő szombaton Kazahsztán csapata ellen kezdi meg szereplését.

Eredmény – felkészülési mérkőzés Magyarország-Koreai Köztársaság 31-25 (14-13)

a magyar gólszerzők: Kovács A. 6, Háfra, Klujber 5-5, Schatzl, Faluvégi 3-3, Kovacsics, Márton G., Pásztor, Tóth G. 2-2, Vámos 1

Kiemelt kép: MTI/Kovács Tamás