Így fog kinézni a közel 36 milliárdos szegedi kézicsarnok

2022-ben Szlovákiával közösen rendezünk férfikézilabda Európa-bajnokságot, Budapesten, Debrecenben és Szegeden lesznek majd a magyarországi meccsek, illetve Tatabánya póthelyszín lesz.

A Papp László Sportaréna adott,

Szegeden és Tatabányán viszont új csarnokot építenek 35,8 és 24 milliárd forintból,

míg a debreceni Főnix Csarnokot 2 milliárd forint körüli összegből újítják fel.

Az Eb kormánybiztosa, Bardóczy Gábor volt a Sport TV Mai helyzet c. műsorának vendégek, és ezekről a csarnokokról beszélt, valamint mutatott látványterveket. Kiderült az is, hogy a veszprémi aréna felújítása túl drága lett volna, így a város nem lesz Eb-helyszín.

„Egy 8300 férőhelyes aréna fog megépülni úgy, hogy magában az arénában is a mobillelátós alsó karéj részt be lehet tolni, és ott is kétpályás edzőlehetőséget lehet biztosítani a fiataloknak. Mellette épül hozzá egy kétpályás edzőcsarnok, ami önállóan is tud működni. Illetve a kézilabdautánpótlásra is gondolva egy akadémiai, kollégiumi részleg is lesz, ahol több, mint 30 gyereket tudunk majd elszállásolni bentlakásos kollégiumban. Úgyhogy minden körülmény és lehetőség adott lesz, hogy a továbbiakban is sikeres munkát tudjanak Szegeden végezni” – mondta Bardóczy a szegedi létesítményről, amely 2021 novemberéig fog elkészülni.