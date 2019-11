Szaltózva rúgta fejbe és KO-zta ellenfelét

Davy Gallon hangos sikert aratott a hétvégén, az angliai Brentwoodban rendezett MMA-gálán. A 30 éves francia ketrecharcos a harmadik menet végén zárta le a Ross Pearson elleni mérkőzését, egy kockázatos, ugyanakkor látványos megoldással.

Gallon bemutatott egy ütést derékmagasságban, ám a mozdulatot nem csinálta végig, helyette előre szaltózott egyet, ami közben fejbe rúgta riválisát.

Davy Gallon KOs Ross Pearson with a ROLLING THUNDER in R3 at Probellum 1 in London. OH MY GOD #Probellum1 pic.twitter.com/Uza57ScMmH

— caposa (@Grabaka_Hitman) November 16, 2019