Már nem elég, hogy ő a faszagyerek, a világot akarja

Azt nem lehet elvitatni a UFC-től, hogy tudja, mi kell a népnek: a legnagyobb ketrecharcos szervezet úgy rendezett a legutóbb gálát, hogy még komoly címmeccs sem szerepelt a programban, mégis kiment több mint 20 ezer ember New York legendás csarnokába, a Madison Square Gardenbe – Donald Trump is, az elnököt füttyszó fogadta. Ehhez nem kellett mást tenni, mint egymásnak ereszteni a váltósúlyú Jorge Masvidalt és Nate Diazt, valamint létrehozni a kedvükért

a legkeményebb faszagyereknek (Baddest Motherfucker) járó övet.

Az egész még egy nyári nyilatkozatból indult ki, ám már akkor is jó ötletnek tűnt, a UFC mindenható főnökét, Dana White-ot pedig nem kell nagyon győzködni olyan dologról, ami borítékolhatóan kasszasiker lesz. A két ketrecharcos óriási rajongótáborral rendelkezik, garantált volt a tömött lelátó, az pedig senkit sem érdekelt, hogy egyiküknek sincs épp semmilyen címe – megszületett ugyanis a BMF-öv.

A páros pedig pont olyan kőkemény meccset nyomott le, amilyet mindenki várt tőlük: az orvosnak kellett közbelépnie, miután Diaznak két helyen is brutálisan szétnyílt az arcbőre – igaz, ezt a döntést elég sokan vitatják. Így most hivatalosan a 34 éves Masvidal a szervezet legtökösebb harcosa, és ugyan ez a mostani siker kreált elismerés, mégis olyan rivaldafény, ami kijárt már neki.

A vérző szemű ketrecharcost csak az orvos tudta leállítani Nate Diaz nem adja fel, amíg mozogni tud, ha rajta múlik még biztosan folytatta volna.

Jó tanács a legváratlanabb helyről: a börtönből

Hogy Masvidal mindig is faszagyerek volt, az sosem volt kérdés. Kubai apa és perui anya gyermeke, de már Miamiban született, ott is nőtt fel egy szegényebb városrész lakótelepén. Mindössze négyéves volt, amikor a keresetét egy kis mellékessel kiegészíteni próbáló apját emberölés és dílerkedés miatt 18 évre börtönbe zárták. Bár sokáig azt hitte, a hadseregben szolgál, anyja a tinédzserkori balhéi láttán árulta el neki az igazat, amikor azzal szidta meg, ha így folytatja, olyan sorsra jut, mint az apja, és börtönbe kerül. Mégis, épp az örege volt, aki a helyes irányba terelte végül.

Masvidal benne volt minden balhéban, amiben csak lehetett és elég sokat verekedett, az iskolából is kirúgták. 14 évesen aztán annyira megverték, hogy elmondása szerint a füle valósággal felrobbant.

Ez volt az egyetlen alkalom, amikor egy verekedés után anyám nem pofozott meg, azt mondta: »Ők már a szart is kiverték belőled«

– emlékezett vissza az ESPN-nek.

Ekkoriban már bejárt apjához a börtönbe, neki mondta el, hogy bosszút tervel az ellen, aki összeverte. Olyan súlyos ötlettel állt előre, amire az idősebb Masvidal azt felelte, ha megcsinálja, ő is tönkreteszi az életét és megy a börtönbe. Ez volt az a pillanat, amit felfoghatunk a UFC-be vezető út első lépésének is.

Utcai harcosból a UFC-ig

Ugyan a bosszú elmaradt, de a harc nem, Masvidal ilyen-olyan utcai bunyókon vett részt. Az egyik barátja volt a menedzsere, más városrészek legkeményebb arcaival szerveztek le összecsapásokat, de ez nem volt túl jövedelmező: örült neki, ha az így befolyt összegből kijött egy menü a McDonald’sban. Szintén az ESPN-nek beszélt róla, hogy albérletre sem futotta, az autójában aludt, amivel az egyik edzőterem mellett parkolt le.

Így ment ez addig, míg kifigyelte magának a csupaszöklű meccseket leszervező floridai legenda, Kimbo Slice. Az ő hátsó kertben leszervezett véres gálái a világ minden pontjára eljutottak az internetnek hála, százezrek, milliók láttak egy-egy tényleg 18 pluszos verekedést. Slice volt aztán, aki összeengedte Masvidalt az egyik saját pártfogoltjával, Reynaldo Fuentesszel, az akkor még csak Jorgeként emlegetett tinédzser pedig kétszer is megverte Reyt. Az erről a két mérkőzésről készült videók együtt már több tízmilliós megtekintésnél járnak.

Ez adta meg a kezdőlökést Masvidalnak, aki miután rossz jegyei miatt nem maradhatott az iskolai birkózócsapatban, az MMA, azaz a kevert harcművészetek felé nyitott. Kickbox-meccsekkel indított, majd különböző MMA-s szervezeteknél szerepelt, 2009-ben a Bellator, 2011-ben pedig a Strikeforce igazolta le. Bár utóbbinál a könnyűsúlyú övért kiírt meccset elveszítette, összességében sikeres időszakot töltött ott, így 2013-ban elvitte a UFC.

A ketrec már túl kicsi

Masvidal korábban nem tartozott a legnagyobb sztárok közé, még akkor sem, ha amúgy az egyik legelismertebb bunyósok egyike. Mi sem támasztja ezt alá jobban, mint hogy hiába kezdett ígéretesen a UFC-ben, a BMF-gála előtt mindössze egy alkalom volt, mikor övé volt a főmeccs.

Eléggé bosszantott a dolog, nem értettem, mi történik. Lenéztek engem.

Övet nem sikerült nyernie, és amikor 2017-ben két veresége is volt, nagyon úgy tűnt, hogy kisiklik a karrierje. 16 hónap kihagyás után, már 2019 márciusában lépett újra a nyolcszögbe, a Darren Till elleni KO-győzelme pedig jelezte, az idei lehet a kiugró éve: megkapta az este mérkőzéséért és teljesítményéért járó bónuszokat. Júliusban jött eddigi leghangosabb sikere, amikor mindössze öt másodperc alatt végzet egy repülő térdrúgással Ben Askrennel – ez a UFC történetének leggyorsabb kiütése.

Ezután jött be a képbe az egyszer már Conor McGregort is megverő Nate Diaz, aki szintén idén tért vissza a UFC-be: augusztusban volt hosszú idő után az első meccse, domináns teljesítménnyel, egyhangú pontozással verte Anthony Pettist. Ezután jelentette ki, hogy ő a faszagyerek és kihívja Masvidalt, hogy megvédje ellene az ekkor még nem is létező övet. Ebből alakult ki végül BMF-dyj és a novemberi gála, majd a kubai-amerikai ketrecharcos TKO-győzelme.

Ami az év elején még elképzelhetetlennek tűnt, az mostanra valóssággá vált: Jorge Masvidal irtózatos lendületbe jött 34 évesen. És a jelek szerint addig fogja ütni a vasat, amíg még meleg, most ugyanis ő tett hangzatos kijelentést, mert

gyakorlatilag kihívta egy bokszmeccsre a Szergej Kovaljovot a napokban kiütő Canelo Alvarezt, azt üzenve neki, hogy betöri az arcát.

És azt McGregor és Floyd Mayweather 2017-es mérkőzése óta tudjuk: hiába legyintenek sokan egy ilyen összecsapásra, ha tető alá hozzák, dollár százmilliókat is képes megmozgatni és a világon mindenhol kiemelt hírként foglalkoznak vele.

A kiemelt képen Jorge Masvidal épp egy ütést visz be Nate Diaznak a UFC New York-i gáláján. Fotó: Jason Silva / AGIF